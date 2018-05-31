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Власти намерены сохранить международный статус аэропорта Оренбург

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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг дал поручение строителям и руководству аэропорта Оренбург отыскать новое здание для международного терминала воздушного пункта пропуска. Нынешняя постройка морально устарела и нуждается в ремонте.

Глава региона подчеркнул, что пассажиры не должны по два часа стоять в очереди, передает РИА «Оренбуржье». Берг высказал идею о переносе пункта пропуска на незанятые и высвобождающиеся площади аэропорта. Благодаря этому можно будет сохранить международный статус воздушной гавани. 

На днях власти Иркутской области приняли решение о строительстве нового терминала аэропорта Иркутска. Губернатор Сергей Левченко назвал проект ближайшей задачей своего правительства. Общая стоимость работ — 7 млрд рублей. Они должны завершиться к 2020 году. Вместе с терминалом будет построен ангар для обслуживания самолетов.

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