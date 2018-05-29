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Новый терминал появится в аэропорту Иркутска

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Власти Иркутской области приняли решение о строительстве нового терминала аэропорта Иркутска. Губернатор Сергей Левченко назвал проект ближайшей задачей своего правительства. Это заявление прозвучало на встрече в «Клубе публичной политики».

Как отмечает ИА IrkutskMedia, общая стоимость строительства — 7 млрд рублей. Его должны завершить к 2020 году. Вместе с терминалом будет построен ангар для обслуживания самолетов.

По словам губернатора, у проекта будет два инвестора. Один из них — компания «Рампорт», которая является подразделением госкорпорации «Ростех». Она руководит аэропортом Жуковский. В качестве второго инвестора выступит «Международный аэропорт «Иркутск». Оператором нового авиаузла будет «Новапорт».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имени Гагарина новому международному аэропорту в Саратовской области. Многие факты биографии летчика-космонавта Юрия Гагарина связаны с Саратовом и Саратовской областью.

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