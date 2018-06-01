Покажи мне свою грудь

Самый первый супермен в истории — Кирк Элин. Именно он сыграл в серии 15-минутных фильмов, запущенных студией Columbia Pictures в 1948 году. На искушенный современный взгляд, впрочем, его Супермен выглядел не то чтобы очень героически
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Фото: Getty Images/Silver Screen Collection
Настоящая икона в списке Суперменов всея планеты — Джордж Ривз. Бессменный исполнитель роли супергероя на протяжении почти 10 лет, с 1951 по 1958 год
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Фото: Getty Images/CBS Photo Archive
Благодаря своей популярности Супермен нередко становился героем пародий. В некоторых из них даже принимали участие актеры из оригинальных фильмов. Так, в 1957 году Джордж Ривз появился в популярном комедийном сериале «Я люблю Люси», бок о бок с его звездой Люсиль Болл — тоже, конечно, облаченной в знаменитое трико
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Фото:Getty Images/Röhnert/ullstein bild
В 1978 году на экраны вышел новый фильм про красавца-мужчину, обладающего бессчетным количеством сверхспособностей. Главную роль в нем сыграл Кристофер Рив. Он успел сняться в четырех фильмах, а затем карьера его прервалась из-за несчастного случая: упав с лошади, Рив сломал позвоночник и остался парализованным на всю жизнь
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Фото: Getty Images/Stanley Bielecki Movie Collection
Впрочем, у создателей знаменитого героя, продюсера Александра Салкинда и его сына Ильи (да, они были русскими по матери Александра и, соответственно, бабушке Ильи), были в запасе и другие вариации на ту же тему — в 1984 году публика увидела Супергерл в исполнении актрисы Хелен Слейтер
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Фото: Global Look Press/FilmStills.net
В 1990-е годы зрителей стали меньше волновать подвиги Супермена и намного больше — его личная жизнь. В 1993 году в США состоялась премьера сериала «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». Главную мужскую роль в нем сыграл Дин Кейн, его партнершей по площадке была Хелен Тэтчер
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Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
О прошлом Кларка Кента, чьим альтер эго и является Супермен, публике рассказали в сериале «Тайны Смолвиля», который вышел в 2001 году. И принес мировую известность исполнителю главной роли Тому Уэллингу
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Фото: Global Look Press/FilmStills.net
А вот один из героев сегодняшнего дня, Брэндон Рут. В 2006 году он перехватил эстафетную палочку у звезды 1970-х Кристофера Рива, снявшись в «Возвращении Супермена», который студия назвала прямым продолжением картин с участием Рива. Прямо скажем, не все поклонники серии, посмотрев фильм, тогда разделили оптимистичное мнение продюсеров
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Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
Генри Кавилл впервые прошел кастинг на эту роль в 2011 году — фильм «Человек из стали» с его участием вышел в 2013 году. Вслед за этим последовали хиты «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости», в которой Супермен появился в составе целой армии супергероев
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Фото: Warner Bros. Television/Berlanti Productions
Правда, как выяснилось, кинопродюсеры не забыли и о Супергерл, кузине популярного героя, — в 2015 году в США состоялась премьера одноименного сериала. Главную роль в нем сыграла Мелисса Бенойст
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В пятницу, 1 июня, 80-летие отмечает один из главных героев современной поп-культуры — легендарный Супермен. Трудно поверить, но первый номер журнала Action Comics с его участием увидел свет еще в 1938 году. Актеры, которые для разных поколений зрителей стали воплощением героя на кино- и телеэкранах, — в галерее портала iz.ru
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