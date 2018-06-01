Покажи мне свою грудь

Впрочем, у создателей знаменитого героя, продюсера Александра Салкинда и его сына Ильи (да, они были русскими по матери Александра и, соответственно, бабушке Ильи), были в запасе и другие вариации на ту же тему — в 1984 году публика увидела Супергерл в исполнении актрисы Хелен Слейтер