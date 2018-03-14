Николас Кейдж сыграет Супермена спустя 20 лет ожидания

Голливудский актер Николас Кейдж сыграет роль Супермена, о которой мечтал с 1990-х годов. Об этом сообщает сайт Empire.

Оскароносный актер озвучит Супермена в мультфильме о супергерое «Юные титаны, вперед!». Кроме того, Чудо-женщину озвучит певица Хасли, а Зеленый фонарь заговорит голосом рэпера Лил Яти. Каждая из этих ролей будет эпизодической. К озвучке остальных популярных супергероев вселенной DC Comics также планируется привлечь других селебрити.

Николас Кейдж считается самым большим фанатом Супермена в Голливуде, один из его сыновей даже носит имя Кал-Эл, сообщает телеканал «360». Сыграть любимого супергероя он должен был еще в 1998 году в фильме Тима Бертона «Супермен жив», однако фильм был отменен.

По сюжету мультфильма, герои истории — помощник Бэтмена Робин, инфантил-хамелеон Бистбой, инопланетная воительница Старфаер, полуробот Киборг и демоническая шутница Рэйвен. Всех их объединяет мечта прославиться в поп-культуре. Все вместе они пытаются уговорить голливудского режиссера снять о них кино. В российский прокат анимационный фильм выйдет 26 июля. Режиссерами картины выступают Аарон Хорват и Питер Райда Михаил.

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