Фильм «Черная пантера» собрал в прокате более $1 млрд
Фильм компании Marvel «Черная пантера» в субботу пересек рубеж сборов в $1 млрд в мировом прокате.
Это стало пятым рекордным показателем фильмов компании, которые смогли собрать столько средств. В российском прокате лента также стала лидером на минувших выходных, собрав около 315 млн рублей.
Ранее 10 марта руководитель киностудии Кевин Файги заявил, что Marvel хочет снять продолжение фильма о приключениях супергероя Черная пантера.
В США «Черную пантеру» назвали самым политкорректным фильмом года из-за большого количества темнокожих актеров.
Marvel's "Black Panther" crossed the $1 billion mark at the global box office on Saturday, making it the fifth Marvel movie to do so. pic.twitter.com/0uoYOn9Dh2— CBS News (@CBSNews) 10 марта 2018 г.