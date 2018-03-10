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Фильм «Черная пантера» собрал в прокате более $1 млрд

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Фильм компании Marvel «Черная пантера» в субботу пересек рубеж сборов в $1 млрд в мировом прокате.

Это стало пятым рекордным показателем фильмов компании, которые смогли собрать столько средств. В российском прокате лента также стала лидером на минувших выходных, собрав около 315 млн рублей.

Ранее 10 марта руководитель киностудии Кевин Файги заявил, что Marvel хочет снять продолжение фильма о приключениях супергероя Черная пантера.

В США «Черную пантеру» назвали самым политкорректным фильмом года из-за большого количества темнокожих актеров.

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