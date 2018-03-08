Фильм «Лед» покажут в Швейцарии

Российский фильм «Лед» 7 марта вышел в прокат в Швейцарии. Карина демонстрируется на языке оригинала с английскими субтитрами. Мелодраму Олега Трофима увидят зрители Женевы, Берна, Лозанны и Цюриха.

На март 2018 года запланирован выход фильма в прокат Китая. Права на киноленту также приобретены странами Балтии и Южной Америки.

В России фильм показал отличные сборы. За две недели проката — 1,2 млрд рублей. Во многих городах вечерние сеансы проходили при полном аншлаге.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.