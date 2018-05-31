Посетив КНДР, министр иностранных дел России Сергей Лавров стал первым российским высокопоставленным официальным лицом, лично встретившимся с Ким Чен Ыном. Это также был первый за девять лет визит главы МИД России в эту страну. Предстоит визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В случае если северокорейский лидер в ближайшее время воспользуется переданным Лавровым приглашением и посетит Россию, можно говорить о новом этапе российско-северокорейских отношений.

Подобная частота контактов именно сейчас отвечает интересам обеих сторон. Северная Корея благодаря активизации связей с Россией дополнительно укрепляет свои переговорные позиции в диалоге с США. Положение Пхеньяна и без того укрепилось благодаря двум успешным визитам Ким Чен Ына в Китай, единственную страну, располагающую действенными инструментами давления на экономику Северной Кореи.

Влияние России на КНДР несравнимо с китайским. Тем не менее, за вычетом КНР, на которую приходилось до 90% северокорейского торгового оборота в последние годы, Москва была наиболее значимым партнером Северной Кореи. Помимо скромной двусторонней торговли, составлявшей около $76 млн в год, страны связывала торговля через Китай и экспорт в Россию северокорейской рабочей силы — правда, теперь он попал под санкции.

В прошлом Москва добивалась замедления введения либо смягчения отдельных санкций против Северной Кореи. Кроме того, Китай, как правило, не выступает в Совете Безопасности ООН в одиночку даже по важным для себя инициативам. По подобным вопросам, в которых имеются расхождения с США, он будет стремиться заручиться поддержкой РФ.

Для самой России активизация контактов с КНДР связана со значимой ролью в вопросах безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участие в обсуждении северокорейской проблемы позволит также добиваться учета российских интересов при обсуждении санкций.

И Россия, и Китай продолжают придерживаться точки зрения о необходимости поэтапного разрешения корейской ядерной проблемы. В его рамках шаги Пхеньяна были бы увязаны с ответными мерами международного сообщества навстречу КНДР, в частности со снятием санкций.

Пока неясно, способны ли США в принципе принять подобный подход к проблеме денуклеаризации КНДР. По-видимому, многие представители американского политического руководства по-прежнему рассчитывают чуть ли не на немедленный вывоз северокорейских боеголовок за рубеж.

Однако теперь уже очевидно, что в случае окончательного срыва переговоров по вине администрации Трампа Соединенным Штатам уже не удастся добиться от Пекина и Москвы согласия на какие-либо новые санкции против КНДР. Более того, американцы могут столкнуться с нежеланием КНР и России прилагать усилия к исполнению уже существующих ограничений.

При обсуждении вопросов экономических мер против Северной Кореи важно помнить, что не существует никаких американских санкций против КНДР, достойных серьезного рассмотрения. Все рычаги экономического давления на Северную Корею находятся только в руках Китая. Но уже сейчас имеется ряд свидетельств об активизации торговых отношений Пекина и Пхеньяна.

Таким образом, США будут стоять перед выбором между принятием позиции о постепенной, поэтапной денуклеаризации КНДР и полным отказом от политического соглашения. Однако он оставит в руках американцев лишь военные инструменты решения проблемы, которые едва ли могут быть применены в реальности. Оба варианта развития ситуации приведут к новому ослаблению американского влияния в Северо-Восточной Азии, что будет выгодно и России, и Китаю.

Автор — старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

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