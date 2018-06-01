Наталья Гарт: «Теперь Павличенко нельзя меня разочаровывать»

В голосовании на прошедших выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР) принимала участие президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт. Она поддержала фаворита в борьбе за этот пост — четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова, победившего четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова. В интервью «Известиям» Наталья Гарт объяснила свой выбор, а также рассказала, как разрешился вспыхнувший на Олимпиаде в Пхёнчхане конфликт между главным тренером сборной России по санному спорту Альбертом Демченко и чемпионом мира 2015 года Семеном Павличенко.

— За кого голосовали на выборах президента ОКР и почему?

— Голосовала за Позднякова, потому что в последние несколько лет совместная работа с ним велась очень конструктивно. Нам удалось сработаться со Станиславом Алексеевичем и как с первым вице-президентом ОКР во время подготовки к Олимпиаде, и как с руководителем нашей делегации в Пхёнчхане. Поэтому я была за него, несмотря на то, что и у Попова в программе тоже были, на мой взгляд, здравые предложения.

— Насколько их программы отличались друг от друга?

— Я бы сказала, что программа Попова была немного более — как бы помягче сказать — революционная. Программа Позднякова более стабильная, взвешенная. У Попова были некоторые предложения, которые мне не понравились. У него здравомыслящая программа, но нужно было ее более корректно донести. Тем не менее, в ней есть очень рациональные моменты — например, идея дать федерациям больше полномочий. Я согласна с Поповым, что сейчас у них есть очень много обязанностей. Так, федерация полностью отвечает за результат спортсменов, равно как и всей сборной, а полномочий у нее не так много. Связано это с выплатами зарплат спортсменам и тренерам, которые в большинстве случаев осуществляют не федерации. Из-за этого у них не хватает рычагов воздействия на сборную и ее участников. Поэтому я считаю, что сейчас самым правильным будет совместная работа Позднякова с Поповым в составе команды. Все инновационные предложения, которые сделал Александр, можно применять в дальнейшем. Не могу сказать, что я только за Позднякова и против Попова — я за совместную работу. Голосовала за Позднякова просто потому, что с ним мы уже сработались за последние несколько лет. Он показал себя как очень грамотный руководитель.

— Как вы рассчитываете добиться самостоятельности федераций? Многие из них наверняка не смогут потянуть зарплаты спортсменов и тренеров, которые находятся на ставке Центра спортивной подготовки (ЦСП) Министерства спорта РФ.

— Мы не собираемся отказываться от бюджетных средств и не стремимся быть неподотчетными Министерству спорта и ЦСП. Я пока сейчас не готова озвучить свои мысли о большей самостоятельности, они у меня еще недоработаны. Но федерациям поручена подготовка спортсменов и тренеров и управление ими, а оформлены они на балансе в ЦСП. В результате нет должных рычагов управления ими у федераций, которые при этом отвечают за результаты.

— Вы разделяете идею почетного президента ОКР Виталия Смирнова о необходимости дать максимальную независимость федерациям?

— Я ни в коем случае не говорю про полную автономность. Наша жизнь, наверное, была бы очень сложна без Министерства спорта, потому что работа с бюджетными средствами — это тяжелый труд. Мы все знаем, что в Минспорта есть большой штат профессиональных сотрудников, которые снимают эту головную боль с федераций. Жизнь федерации без Минспорта, ЦСП и ОКР представить себе невозможно. У нас было выстроено тесное взаимодействие с Министерством спорта, с его сотрудниками. Они делают большую работу. Я говорю о разделении обязанностей.

— Вам удалось поставить точку в конфликте между Альбертом Демченко и Семеном Павличенко?

— Нет. Мы постоянно на связи, обсуждаем эти моменты. Наша федерация решила этот вопрос таким образом, что в этом году у нас не будет главного тренера. Это решение приняла лично я, и полномочия главного тренера передала тренерскому совету. Назначили на президиуме председателя тренерского совета Веру Бардину и двух замов, Сергея Чудинова и Дмитрия Касаткина. Членами совета будут все наши лучшие тренеры, обязанности между которыми будут распределены более четко. Каждый спортсмен будет закреплен за определенным тренером, который несет полную ответственность за его результат и подготовку.

— Не будет ситуации, как с Павличенко, когда его личный тренер предлагал одни сани, главный тренер — другие, и они не могли определиться?

— Эти полномочия я решила разделить. Вам комфортно работать с данным тренером — хорошо, работайте. Значит, этот тренер уже будет полностью нести ответственность за конкретного спортсмена. Иначе получается, что лебедь, рак и щука в разные стороны тянут спортсмена, а в итоге отвечает только главный тренер. Мы это увидели после Олимпийских игр, когда Демченко оказался в центре скандала, был облит грязью в СМИ только из-за того, что в сборную не пустили работать личного тренера одного из спортсменов. Я считаю, что это неправильно, поэтому пускай теперь каждый из саночников работает со своим тренером, который будет отвечать за него. Моя задача как президента федерации обеспечить сохранение страной медалей.

— По какому стандарту вы через год будете определять, удался этот эксперимент или нет? Семен Павличенко и Роман Репилов должны выиграть Кубок мира или завоевать медали чемпионата мира, чтобы вы посчитали, что схема работает?

— По итогам следующего сезона будут понятны результаты саночников. Обычно уже в ходе подготовительного и соревновательного периода четко видно, есть прогресс у спортсмена или у него случился провал. Я очень надеюсь на то, что все будут прогрессировать, всем в этом сезоне будет комфортно и все будут заняты делом. Четко прописанное распределение ответственности и обязанностей должно улучшить систему. Мне как президенту очень важно, чтобы каждая группа сейчас показала хороший результат. Положительный момент в том, что в сборной будет больше конкуренции между спортсменами — каждый будет пытаться доказать, что он лучший и у него лучший тренер. Я считаю, это классно.

— В каком качестве будет работать в этой системе Демченко?

— Он будет продолжать работу в качестве старшего тренера. В его тренерской команде будут также работать Иван Невмержицкий и Виктор Кнейб. Они будут вести одну группу. Тренер Александр Васин возьмет на себя несколько спортсменов другой группы, будет отвечать за них и их инвентарь. Также мы берем в сборную Эдуарда Бурмистрова, который был личным тренером Павличенко. Семен будет отнесен к его группе спортсменов. Если спортсмену комфортно работать именно с этим тренером, я считаю, что не должна этому препятствовать. Я просто их разделила. Вот такое мне в голову пришло решение.

— А не будет как в биатлоне, где тоже было деление на группы, а потом считалось, что из-за этого на крупных стартах переругались многие спортсмены и тренеры?

— У нас переругались прежде, чем группы были созданы. Теперь они должны не ругаться, а конкурировать между собой, доказывать, кто из них лучше. Мне эта ситуация очень нравится, потому что я хочу, чтобы Павличенко снова вышел на уровень, которого он достоин. Мне очень жаль, что он проиграл эту Олимпиаду, я на него очень рассчитывала. Когда ему вернут Бурмистрова, Семен должен меня не разочаровать и принести медаль в предстоящем сезоне. Теперь ему нельзя меня разочаровывать. На Репилова, который в группе Альберта Демченко, я тоже очень рассчитываю. Как и на остальных ребят. Мы никого не списываем со счетов, у нас не такая большая сборная. Я считаю, что люди, которые сейчас находятся в сборной страны — элита санного спорта России, и они все должны держать высокую планку.

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