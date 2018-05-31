«Нафтогаз Украины» приступил к аресту активов «Газпрома»‍

Судебные приставы в швейцарии наложили обеспечительные меры на проектную компанию «Газпрома» Nord Stream 2 AG в рамках взыскания с корпорации $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Как сообщил представитель «Газпрома», инициатором этих мер стал «Нафтогаз Украины».

«РИА Новости» сообщает, что в «Газпроме» не уточнили, какие именно обеспечительные меры применяются к российской компании. Не исключено, что приставы проводят арест активов корпорации.

Ранее о начале ареста активов «Газпрома» заявлял коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Мы начали арестовывать активы «Газпрома» с акций «Северного потока – 1 и 2» в Швейцарии», — пояснил представитель украинской компании.

Компания Nord Stream 2 AG является оператором строительства газопровода по проекту «Северный поток — 2».

В декабре Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» по контрактам на поставку и транзит газа. Российской компании было предписано выплатить украинской стороне около $2,6 млрд компенсации за непоставку газа. В марте «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом», а также подал апелляцию на вердикт арбитража в суд Швеции.