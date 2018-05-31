Один человек погиб из-за сильного ветра в центре России

Один человек погиб, более 50 пострадали в результате шквалистого ветра в Москве и центральной России 30 мая. Об этом свидетельствуют данные экстренных служб, которые были опубликованы в четверг, 31 мая.

«Погиб один человек, еще 57 пострадали, в их числе — восемь детей», — цитирует сообщение ТАСС.

Госпитализированы 24 пострадавших, среди которых семеро детей.

Сильный ветер пришел в столичный регион 30 мая. В регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В связи с погодными условиями в Москве закрыли зоопарк и парк Горького.

Сильный ветер бушевал накануне в 19 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. В Нижегородской области без электричества остались 170 тыс. человек.