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Один человек погиб из-за сильного ветра в центре России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Один человек погиб, более 50 пострадали в результате шквалистого ветра в Москве и центральной России 30 мая. Об этом свидетельствуют данные экстренных служб, которые были опубликованы в четверг, 31 мая.

«Погиб один человек, еще 57 пострадали, в их числе — восемь детей», — цитирует сообщение ТАСС.

Госпитализированы 24 пострадавших, среди которых семеро детей.

Сильный ветер пришел в столичный регион 30 мая. В регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В связи с погодными условиями в Москве закрыли зоопарк и парк Горького. 

Сильный ветер бушевал накануне в 19 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. В Нижегородской области без электричества остались 170 тыс. человек.

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