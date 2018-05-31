В Нижегородской области около 170 тысяч человек остались без света

Ураган, пронесшийся накануне, оставил без энергоснабжения около 170 тыс. жителей Нижегородской области. По данным энергетиков, порывы ветра достигали скорости 28 м/с.

В пресс-службе губернатора и правительства области отметили, что повреждено большое количество линий электропередач (ЛЭП).

«По предварительной информации, по состоянию на 19:00, без электроэнергии находилось до 170 тысяч человек», — цитирует пресс–службу главу региона Глеба Никитина.

Всем ответственным организациям и энергосетевым организациям дано поручение обеспечить восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки.

Никитин добавил, что для ликвидации последствий шквалистого ветра задействовано 150 бригад ОАО «Нижновэнерго» и еще более 20 бригад от независимых сетевых организаций, передает «Газета.ру».

Сильный ветер и похолодание пришли в ряд областей Центральной России, из-за непогоды в Москве временно закрыты для посещения парк Горького, «Музеон» и зоопарк.

В Гидрометцентре сообщили, что с середины недели москвичей ждет резкое похолодание, порывистый ветер и дожди. Днем 1 июня столбики термометров покажут не более +11…+13 градусов. Ночью возможно похолодание до +3…+5.

Также синоптики рассказали о том, каким будет лето в столичном регионе.