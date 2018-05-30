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СК начал проверку после травмирования детей упавшим деревом в Балашихе

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Следователи начали проверку по факту падения дерева на детей в подмосковной Балашихе.

По предварительной информации, две девочки 11 и 12 лет пострадали после падения на них дерева на детской площадке. Дерево упало из-за сильного ветра.

«В настоящий момент на месте происшествия работают следователи. В рамках проверки следователями СК будут установлены степень тяжести причиненного вреда здоровью детей», — сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 30 мая сообщалось, что 11 человек пострадали от сильного ветра в Москве и других городах Центрального и Приволжского федеральных округов, пятеро из них дети.

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