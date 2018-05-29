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В Москве оценили новый виток эскалации между Израилем и сектором Газа

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Фото: REUTERS/Suhaib Salem
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Новый виток эскалации между сектором Газа и Израилем полностью перечеркивает надежду на скорое перемирие и отдаляет перспективу возобновления переговоров. Такое заявление опубликовало во вторник, 29 мая, Министерство иностранных дел России.

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Как сообщает «РИА Новости», представители внешнеполитического ведомства призвали обе стороны отказаться от конфронтации.

В МИДе РФ отметили, что заложниками таких конфликтов, как правило, становятся мирные жители Израиля и Палестины.

«Вновь призываем израильскую и палестинскую стороны разорвать замкнутый круг разрушительной конфронтации. Убеждены в том, что ставка на силу, отказ от прямого мирного диалога — это путь в никуда», — говорится в заявлении ведомства.

Во вторник, 29 мая, израильская авиация атаковала 35 объектов военных группировок сектора Газа в ответ на массированные палестинские обстрелы. Свои действия военные назвали самыми масштабными за последние четыре года.

Конфликт между двумя странами разгорелся с новой силой из-за открытия в Иерусалиме посольства США. Тогда на границах сектора Газа вспыхнули массовые акции протеста, которые закончились столкновениями между палестинцами и военными Израиля.

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