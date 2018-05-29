Израиль назвал удар по сектору Газа самым мощным за последние годы

Во вторник, 29 мая, израильская авиация атаковала 35 объектов военных группировок сектора Газа в ответ на массированные палестинские обстрелы. Свои действия военные назвали самыми масштабными за последние четыре года.

«Мы действуем с размахом, которого не было со времен операции «Нерушимая скала» (последняя кампания против боевиков лета 2014 года. — iz.ru)», — цитирует пресс-секретаря армии Ронена Манлиса «РИА Новости».

По его словам, развитие событий в ближайшие дни будет зависеть от способности правящего в анклаве движения ХАМАС остановить обстрелы. В их совершении израильтяне обвиняют боевиков «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Палестино-израильский конфликт обострился на фоне открытия в Иерусалиме посольства США, которое перенесли в древний город из Тель-Авива. Тогда на границах сектора Газа вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в столкновения между палестинцами и военными Израиля.