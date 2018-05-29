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Израильские ПВО сбили несколько ракет из сектора Газа

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Фото: REUTERS/Suhaib Salem
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Израильская система ПВО «Железный купол» во вторник осуществила несколько перехватов ракет, которые были запущены со стороны сектора Газа. Такую информацию распространила пресс-служба армии.

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По данным военных, запуски были осуществлены на юге Израиля, в результате чего были активированы сирены воздушной тревоги. Известно, что ракеты были выпущены в сторону города Ашкелон, население которого составляет около 100 тыс. человек.

«В региональном совете Шаар ха-Негева и районе Ашкелона были активированы сирены воздушной тревоги, — говорится в сообщении. — Еще одна сирена сработала в промышленной зоне Ашкелона и региональном совете Хоф-Ашкелон».

Как сообщает агентство ТАСС, во вторник утром со стороны сектора Газа было запущено как минимум 28 минометных снарядов и ракет по приграничным с Палестиной районам. Одна из ракет упала на территорию детского сада, в котором не было детей.

Армия обороны Израиля в ответ на данный шаг наносит ракетные удары по группировкам «Исламский джихад» и ХАМАС. К делу подключились военно-воздушные силы страны, чьи самолеты наносят удары как в секторе Газа, так и по морским объектам рядом с палестинским приморским анклавом.

Ранее Израиль согласился на то, чтобы сирийская армия разместила войска у северной границы государства.

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