Суд арестовал повредившего картину в Третьяковке мужчину

Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Игоря Подпорина меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2018 года», — огласил решение судья.

В ходе заседания обвиняемый признал свою вину.

Кроме того, следователь заявил, что Подпорин ранее привлекался к ответственности на территории Узбекистана.

«Это не имеет юридической силы сейчас, но является характеризующем его — он не встал на путь исправления», — сказал следователь в суде. Адвоката обвиняемого пояснил, что Подпорин уже 15 лет живет в России и юридического значения слова следователя не имеют. По словам знакомого обвиняемого, речь тогда шла о хулиганстве

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Мужчина разбил защитное стекло картины и повредил полотно. После нападения злоумышленника задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело.