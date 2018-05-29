Повредивший картину Репина в Третьяковке признал вину

Обвиняемый в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее Игорь Подгорин признал вину в содеянном.

«Данное преступление является тяжким, обвиняемый вину признал», — сказал следователь в Замоскворецком суде Москвы, где 29 мая рассматривается ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу, передает ТАСС.

Адвокат Подгорина также подтвердил, что его клиент вину признает.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подгорин разбил защитное стекло картины и повредил полотно. После нападения злоумышленника задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело.