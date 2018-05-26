Прямой эфир

Ущерб от действий вандала в Третьяковке оценили в 500 тыс. рублей‍

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ущерб, нанесенный вандалом картине художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», Третьяковская галерея оценила в 500 тыс. рублей.

В постановлении судьи говорится, что согласно полученным материалам, ущерб от действий подозреваемого Игоря Подпорина оценивается более чем в 500 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло картины и повредил полотно. После нападения злоумышленник был задержан полицейскими. Отмечалось, что он был в нетрезвом состоянии. 

Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение вопроса об аресте жителя Воронежа Игоря Подпорина, который повредил картину. Судебное заседание назначено на 29 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбуждено после повреждения картины Репина в Третьяковке
Опубликовано видео допроса испортившего картину Репина вандала

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017