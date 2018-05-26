Ущерб от действий вандала в Третьяковке оценили в 500 тыс. рублей‍

Ущерб, нанесенный вандалом картине художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», Третьяковская галерея оценила в 500 тыс. рублей.

В постановлении судьи говорится, что согласно полученным материалам, ущерб от действий подозреваемого Игоря Подпорина оценивается более чем в 500 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло картины и повредил полотно. После нападения злоумышленник был задержан полицейскими. Отмечалось, что он был в нетрезвом состоянии.

Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение вопроса об аресте жителя Воронежа Игоря Подпорина, который повредил картину. Судебное заседание назначено на 29 мая.