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Суд отложил вопрос об аресте повредившего картину в Третьяковке мужчины

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение вопроса об аресте жителя Воронежа Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Судебное заседание назначено на 29 мая.

Такое решение было принято, чтобы дать защите возможность предоставить необходимые документы суду. Срок задержания мужчины продлен на 72 часа.

Ранее сообщалось, что инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло картины и повредил полотно. После нападения злоумышленник был задержан полицейскими. Отмечалось, что он был в нетрезвом состоянии. 

Картину Репина уже сняли с постоянной экспозиции и перенесли в реставрационную мастерскую Третьяковки. Согласно материалам дела, нанесенный ущерб составляет более 500 тыс. рублей. 

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