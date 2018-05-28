В Третьяковке заявили о полной адекватности нападавшего на картину

Мужчина, повредивший картину художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, является вменяемым. Об этом сообщила хранитель музея Татьяна Городкова.

«Все в один голос говорят, что он вел себя как обычный адекватный посетитель. Он был тих, спокоен», — приводит ее слова RNS.

Она рассказала, что с 18:00 до нападения на картину в 21:00 мужчина находился на втором этаже, где фотографировал другие картины. Уже уходя из зала, он резко повернулся и побежал к картине. Его действия были пресечены сотрудниками службы безопасности. Вандала схватили, он не оказывал сопротивления.

Инцидент произошел 25 мая. Посетитель Государственной Третьяковской галереи разбил стекло одной из картин металлическим ограждением и повредил полотно. По факту повреждения картины возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий вандала в Третьяковке оценили в 500 тыс. рублей‍.