Клинцевич призвал усилить охрану музеев после инцидента в Третьяковке

После порчи вандалом картины Ильи Репина в Третьяковской галерее будет решаться вопрос об усилении мер безопасности в музеях. Об этом в воскресенье, 27 мая, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По словам сенатора, акт вандализма не может быть оправдан никакими идеологическими мотивами. Он также отметил, что не следует слишком строго судить о достоверности исторических фактов по художественным произведениям.

«Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» — произведение искусства, а не исторический документ, и художник имеет право на вымысел. В конце концов и Бородинское сражение наши дети и внуки изучают не по роману «Война и мир» Льва Толстого», — приводит «РИА Новости» слова Клинцевича.

Сенатор также добавил, что необходимо обсуждать вопрос усиления охраны музеев. По мнению Клинцевича, нападение в Третьяковке даст толчок тому, «чтобы пройтись по всей цепочке, от которой зависит безопасность музеев».

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло картины и повредил полотно. В музее нанесенные повреждения оценили как серьезные. Полотно оказалось порвано в трех местах в центральной части. Кроме того, при падении пострадала авторская художественная рама. Ущерб оценен в 500 тыс. рублей.

Суд 26 мая продлил срок задержания на 72 часа жителю Воронежа Игорю Подпорину, который повредил картину известного художника.