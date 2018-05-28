Минкультуры потребует ужесточить наказания за порчу картин в музеях

Министерство культуры России обратится в Госдуму с просьбой рассмотреть вопрос об ужесточении наказания при порче художественных произведений в связи с повреждением вандалом полотна Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Об этом сообщил первый замминистра Владимир Аристархов.

«Прошу донести позицию Министерства культуры по этому вопросу. Министерство культуры РФ настаивает на максимально жестком, максимально суровом наказании для этого человека», — приводит слова Аристархова «Интерфакс».

По оценке специалистов Третьяковской галереи, нанесенный картине ущерб составил 500 тыс. рублей. Поврежденную картину сняли с постоянной экспозиции и перенесли в реставрационные мастерские Третьяковки. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заверил, что банк возьмет на себя все расходы, связанные с реставрацией картины.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло картины и повредил полотно. После нападения злоумышленник был задержан полицейскими. В отношении него завели уголовное дело. Отмечалось, что он был в нетрезвом состоянии.