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Психолог раскрыл возможные мотивы повредившего картину Репина вандала

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Психотерапевт Геннадий Голубев рассказал о возможных мотивах вандала, повредившего в Третьяковской галерее картину русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (также известна как «Иван Грозный убивает своего сына).

По словам специалиста, степень вменяемости задержанного покажет экспертиза. Голубев не исключил, что за действиями злоумышленника может прослеживаться комплекс Герострата, передает Пятый канал. Врач также отметил возможное наличие у подозреваемого серьезного психического расстройства.

Расстройство психики людей, не способных к созиданию, весьма распространено, добавил психотерапевт.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло картины и повредил полотно. После нападения злоумышленника задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ущерб, нанесенный картине Репина, Третьяковская галерея оценила в 500 тыс. рублей.

Комплекс Герострата назван по имени грека, жившего в Эфесе в четвертом столетии до начала нашей эры. В 356 году он поджег храм Артемиды, причисленный к семи чудесам света. С тех пор имя Герострата — термин, которым принято описывать добивающихся общественного признания любым способом, даже ценой разрушения.

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