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Вандал из Третьяковки поменял водку на компот в своих показаниях

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
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Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, поменял свои показания. На последнем допросе он заявил, что не употреблял алкоголь в буфете музея, а пил компот и ел салат.

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Об этом сообщил судья на заседании Замоскворецкого суда Москвы во вторник, 29 мая. 

Ранее Подпорин заявлял, что приехал в галерею посмотреть на картину Ильи Репина, но выпил в буфете водки и его «накрыло».

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло и повредил полотно. После нападения злоумышленника задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело. Сообщалось, что нападавший был в нетрезвом состоянии.

Специалисты Третьяковской галереи оценили ущерб, нанесенный картине, в 500 тыс. рублей. После реставрации полотно выставят в бронированном стеклянном кейсе.

Картину Репина повреждали еще при жизни художника. В январе 1913 года 29-летний иконописец нанес ей три удара ножом. В результате лица изображенных на холсте Репину пришлось воссоздавать фактически заново. 

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