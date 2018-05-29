Вандал из Третьяковки поменял водку на компот в своих показаниях

Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, поменял свои показания. На последнем допросе он заявил, что не употреблял алкоголь в буфете музея, а пил компот и ел салат.

Об этом сообщил судья на заседании Замоскворецкого суда Москвы во вторник, 29 мая.

Ранее Подпорин заявлял, что приехал в галерею посмотреть на картину Ильи Репина, но выпил в буфете водки и его «накрыло».

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло и повредил полотно. После нападения злоумышленника задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело. Сообщалось, что нападавший был в нетрезвом состоянии.

Специалисты Третьяковской галереи оценили ущерб, нанесенный картине, в 500 тыс. рублей. После реставрации полотно выставят в бронированном стеклянном кейсе.

Картину Репина повреждали еще при жизни художника. В январе 1913 года 29-летний иконописец нанес ей три удара ножом. В результате лица изображенных на холсте Репину пришлось воссоздавать фактически заново.