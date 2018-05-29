ЕГЭ по математике могут отменить в Якутии

В школах восьми районов Якутии завтра, 30 мая, могут отменить сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Причина — проблемы с доступом к интернету, которые возникли из-за перебоев в энергоснабжении региона. Оно было ограничено из-за аварийного отключения на Якутской ГРЭС-2. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Якутии.

Без энергоснабжения после аварии на газотурбинных установках на Якутской ГРЭС-2 28 мая остались 85 тыс. человек. Как сообщает ИА SakhaNews, энергетики ликвидируют последствия аварии в круглосуточном режиме.

По данным республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии, частично ограничения действуют в Якутске, Хангаласском, Таттинском, Амгинском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах.

Основной период ЕГЭ стартовал в России 28 мая. Портал iz.ru ранее сообщал, что впервые в этом году ЕГЭ будут сдавать осужденные в Приморском крае.