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Московские школьники смогут узнать результаты ЕГЭ онлайн

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Московские школьники и их родители могут подписаться на онлайн-уведомления о результатах ЕГЭ и ОГЭ. Запись открылась на сайте mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Уведомления с набранными баллами будут приходить на электронную почту или в виде push-уведомлений на смартфон.

С 93% площадок сдачи ЕГЭ будут вести онлайн-трансляцию
Видеокамеры установят в каждой аудитории, но доступ к 7% записей появится уже после сдачи экзамена

Также в сообщении будет ссылка на портал, по которой можно будет получить отсканированный вариант своей работы или прослушать аудиозапись ответов на устных экзаменах.

Основной этап сдачи ЕГЭ в 2018 году придется на период с 28 мая по 20 июня. Единый госэкзамен будут сдавать 730 тыс. человек.

Для предотвращения списывания и подлога результатов в класс запретят проносить личные вещи, на входе установят металлоискатели, задействуют видеонаблюдение и привлекут независимых наблюдателей.

Все задания записаны на флешку, конверт с которой вскроют прямо на экзамене, отмечает сетевое издание m24.

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