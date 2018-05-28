Московские школьники смогут узнать результаты ЕГЭ онлайн

Московские школьники и их родители могут подписаться на онлайн-уведомления о результатах ЕГЭ и ОГЭ. Запись открылась на сайте mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Уведомления с набранными баллами будут приходить на электронную почту или в виде push-уведомлений на смартфон.

Также в сообщении будет ссылка на портал, по которой можно будет получить отсканированный вариант своей работы или прослушать аудиозапись ответов на устных экзаменах.



Основной этап сдачи ЕГЭ в 2018 году придется на период с 28 мая по 20 июня. Единый госэкзамен будут сдавать 730 тыс. человек.

Для предотвращения списывания и подлога результатов в класс запретят проносить личные вещи, на входе установят металлоискатели, задействуют видеонаблюдение и привлекут независимых наблюдателей.



Все задания записаны на флешку, конверт с которой вскроют прямо на экзамене, отмечает сетевое издание m24.



