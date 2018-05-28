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Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В российских школах 28 мая стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Сдавать его будут во всех российских регионах, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Наблюдать за сдачей ЕГЭ в этом году смогут все желающие

28 мая порядка 80 тыс. учащихся сдадут ЕГЭ по информатике, 24 тыс. человек — по географии. Экзамен по информатике состоит из 27 заданий, на выполнение которых школьнику дается четыре часа. Для сдачи ЕГЭ необходимо набрать не менее 40 баллов.

Экзамен по географии состоит из двух частей и включает в себя 34 задания, на выполнение которых отведено три часа. Пользоваться можно транспортиром, линейкой и непрограммируемым калькулятором. Для сдачи экзамена нужно набрать минимум 37 баллов, сообщает телеканал «360». Результаты экзаменов будут обнародованы не позднее 15 июня. В частности, посмотреть их можно будет онлайн.

Для сдачи ЕГЭ в основной период организовали 5,576 тыс. пунктов проведения экзамена (ППЭ), включая 773 пункта в труднодоступных и отдаленных местностях, а также 66 ППЭ в других странах. Выпускники будут сдавать ЕГЭ с 28 мая по 2 июля. На них зарегистрированы 731 тыс. человек, включая 645 тыс. выпускников 2018 года.

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