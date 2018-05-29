Осужденные в Приморье впервые сдадут ЕГЭ

В Приморском крае осужденные впервые сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ). К тестированию готовятся 333 человек, сообщает пресс-служба главного управления ФСИН России по региону.

Кроме того, впервые 65 выпускников сдадут ЕГЭ в учреждениях уголовно-исполнительной системы Приморья. До этого момента они сдавали экзамены традиционным способом — по билетам, говорится в сообщении.

Выпускники сдадут два обязательных экзамена — русский язык и математику, а также один на выбор — историю, литературу, биологию или обществознание.

Осужденным помогали готовиться к тестированию преподаватели школ и начальники отрядов. Тем, кто сдаст ЕГЭ, вручат аттестаты в день освобождения из исправительных учреждений.

В ведомстве отметили, что сдача ЕГЭ является важным средством исправления осужденных, которое помогает им развиваться и облегчает процесс ресоциализации.