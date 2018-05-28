Рособрнадзор: c ЕГЭ по географии и информатике удалили 9 человек

Девять человек удалили 28 мая с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии и информатике, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, «совсем немного, учитывая, что экзамен сдавали более трех тысяч человек».

Кравцов добавил, что процедура сдачи ЕГЭ прошла в штатном режиме, «никаких утечек до экзамена не было», передает «РИА Новости».

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тыс. выпускников.

Ранее стало известно, что московские школьники и их родители могут подписаться на онлайн-уведомления о результатах ЕГЭ и ОГЭ. Запись открылась на сайте mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».