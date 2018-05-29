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Свыше 24 тыс. человек эвакуированы на Кубе из-за шторма «Альберто»

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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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Около 24 тыс. человек эвакуированы на Кубе из-за мощных дождей, вызванных субтропическим штормом «Альберто». Об этом пишет агентство Prensa Latina.

В провинции Вилья-Клара дома вынуждены были покинуть около 8 тыс. человек, в центральной области Сьенфуэгос — 10 тыс. человек. Эвакуированы более 6 тыс. жителей провинции Матансас, расположенной на западе страны.

Кроме того, в провинции Санкти-Спиритус невозможно добраться до некоторых населенных пунктов, поскольку из-за ливня обрушился мост, соединяющий город Заза дел Медио с административным центром региона. В стране отменены железнодорожные и автобусные перевозки.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что обрушившийся на штат Флорида шторм «Альберто» ослаб до категории циклона самой низкой активности.

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