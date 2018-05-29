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Шторм «Альберто» ослаб до категории циклона

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Фото: REUTERS/Israel Leal
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Субтропический шторм «Альберто», обрушившийся в понедельник на американский штат Флорида, ослаб до категории циклона самой низкой активности, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Сейчас «Альберто» движется на север со скоростью 5,4 м/с, специалисты предупреждают о сильных дождях и ветре, передает «Интерфакс».

В понедельник, 28 мая, стало известно, что двое американских журналистов телеканала WYFF News 4 погибли во время освещения последствий субтропического шторма.

Власти штатов Алабама, Миссисипи и Флорида ввели из-за стихии режим ЧП. Синоптики предупредили о возможных наводнениях из-за обильных ливней.

Эксперты оценивают ущерб от разгула стихии в южных штатах в $400–500 млн. Еще $600 млн регион потеряет от снижения активности туристов.

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