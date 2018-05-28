Более 2,6 тыс. домов остались без света из-за шторма во Флориде

Свыше 2,6 тыс. домов в американском штате Флорида остались без электроэнергии из-за субтропического шторма «Альберто», сформировавшегося в Карибском море. Помимо этого в округе Франклин эвакуировали жителей барьерных островов и всех, кто проживает на побережье.

Ситуация в расположенном поблизости округе Тейлор носит добровольный характер, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Флориды.

Согласно данным американского Национального центра по слежению за ураганами, субтропический шторм «Альберто» приближается к северо-западной части Карибского моря. В настоящее время скорость движения шторма составляет около 64 км/ч. 26 мая в связи с приближающимся к побережью ураганом во Флориде был введен режим чрезвычайного положения.

«Альберто» стал первым субтропическим штормом в 2018 году, получившим имя. Шторму присваивается имя после достижения сопровождающего его ветра скорости 62 км/ч. После 119 км/ч шторм становится ураганом.