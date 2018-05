Погибшими из-за шторма «Альберто» в США оказались тележурналисты

Двое американских журналистов телеканала WYFF News 4 погибли во время освещения последствий субтропического шторма «Альберто», обрушившегося на юг США.

Как сообщает NBC (в состав телекомпании входит WYFF News 4), погибли ведущий Майк Маккормик и фоторепортер Аарон Смелтцер, которые отправились из Южной Каролины в Северную для подготовки репортажа о шторме. Отмечается, что на их автомобиль рухнуло дерево.

Оба телеканала выразили соболезнования семьям погибших.

