Погибшими из-за шторма «Альберто» в США оказались тележурналисты

Двое американских журналистов телеканала WYFF News 4 погибли во время освещения последствий субтропического шторма «Альберто», обрушившегося на юг США.

Как сообщает NBC (в состав телекомпании входит WYFF News 4), погибли ведущий Майк Маккормик и фоторепортер Аарон Смелтцер, которые отправились из Южной Каролины в Северную для подготовки репортажа о шторме. Отмечается, что на их автомобиль рухнуло дерево.

Оба телеканала выразили соболезнования семьям погибших.

Condolences to the families of Mike and Aaron, and our NBC colleagues at @wyffnews4 in South Carolina. https://t.co/nQ2iomdZPf — NBC News (@NBCNews) 28 мая 2018 г.

Субтропический шторм «Альберто» 29 мая достиг берегов Флориды. Максимальная скорость ветра составила около 72 км/ч.

Власти штатов Алабама, Миссисипи и Флорида ввели режим ЧП. Синоптики предупредили о возможных наводнениях из-за обильных ливней.

Эксперты оценивают ущерб от разгула стихии в южных штатах в $400–500 млн. Еще $600 млн регион потеряет от снижения активности туристов.