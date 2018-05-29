«Чудо-женщина» отказалась вести Евровидение в Израиле

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо- женщины в одноименном блокбастере, отказалась стать ведущей песенного конкурса «Евровидение», который в следующем году пройдет в Израиле. Об этом сообщило издание Ynetnews со ссылкой на представителей актрисы –– агентство ADD Content.

«Галь [Гадот] была бы рада принять предложение от «Евровидения», но, к сожалению, плотное расписание и предыдущие обязательства не позволят этого», — говорится в сообщении.



28 мая стало известно, что Гадот получила официальное предложение стать ведущей конкурса. По радиостанции KAN, актриса не стала отказываться и приступила к изучению возможности своего участия.

13 мая в Лиссабоне состоялся финал «Евровидения-2018». По итогам голосования, победу одержала израильская певица Нетта Барзилай, которая оригинально исполнила песню Тоу («Игрушка»).