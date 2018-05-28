Галь Гадот предложили быть ведущей «Евровидения-2019»

Израильская актриса Галь Гадот, исполнившая главную роль в фильме «Чудо-женщина», получила официальное предложение быть ведущей конкурса «Евровидение-2019» в Иерусалиме.

Как сообщает радиостанция KAN, девушка не стала отказываться от работы и в настоящее время «изучает возможности» связанные с ней.

גל גדות קיבלה הצעה רשמית להנחות את האירוויזיון בירושלים. גדות לא סירבה להצעה ובודקת את האפשרויות

(צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90) pic.twitter.com/WPWxSqX4vp — כאן חדשות (@kann_news) May 28, 2018

В ночь на 13 мая в Лиссабоне состоялся финал конкурса песни «Евровидение-2018». По итогам голосования, победу одержала израильская певица Нетта Барзилай, которая исполнила песню Тоу («Игрушка»). Второе место заняла артистка из Кипра Элени Фурейра. Замкнул тройку австриец Сезар Сэмпсон. Россиянка Юлия Самойлова в финал не прошла. Согласно правилам, в 2019 году смотр пройдет на родине победителя. Израиль выиграл в конкурсе в четвертый раз.