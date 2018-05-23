Оргкомитет «Евровидения» посоветовал повременить с покупкой билетов на конкурс

Оргкомитет «Евровидения» призвал фанатов песенного конкурса пока отказаться от покупки билетов на мероприятие, которое должно состояться в 2019 году в Израиле. Официальное сообщение об этом опубликовано на странице организации в Facebook 22 мая.

«Вы уже готовитесь к следующему «Евровидению»? Мы тоже! Но пока не бронируйте авиабилеты, для получения информации о том, где и когда оно состоится, следите за нашими заявлениями, сделанными по официальным каналам», — говорится в посте. Известно, что менеджмент конкурса выразил озабоченность его «возможной политизацией».

Согласно правилам, следующее песенное соревнование должно происходить в той стране, которую представлял победитель конкурса. 13 мая в Лиссабоне первое место зрители и профессиональное жюри «Евровидения» отдали певице из Израиля Нетте Барзилай. Сразу после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что «Евровидение-2019» состоится в Иерусалиме.

Сегодня этот город является камнем преткновения в палестино-израильском противостоянии. Помимо прочего, как сообщает ТАСС, финал конкурса должен состояться в 22:00 в субботу, что, по словам заместителя министра здравоохранения Яакова Лицмана, являющегося представителем одной из ультрарелигиозных иудейских партий «Объединенный иудаизм Торы», может привести к нарушению святости еврейской субботы, когда, согласно традиции, запрещена любая работа.

В связи с этим, как сообщили в оргкомитете, место и время проведения конкурса еще предстоит только уточнить.

19 мая популярная певица Ольга Бузова заявила о желании представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в следующем году.