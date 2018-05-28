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«Локомотиву» поставили задачи на следующий сезон

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Задачей московского «Локомотива» в следующем сезоне станет достойное выступление в Лиге чемпионов и место в пятерке чемпионата России, заявил глава совета директоров команды Анатолий Мещеряков. 

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«Задача перед клубом, главным тренером и менеджментом — долгосрочно играть в еврокубках», — приводит его слова «Р-спорт».

5 мая «Локомотив» досрочно стал чемпионом России в матче 29-го тура турнира. Москвичи обыграли «Зенит» со счетом 1:0.

Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2002 и 2004 годах. Эта победа стала третьей в истории для московского клуба.

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