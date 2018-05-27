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«Локо» остался недоволен судьями

Около 15 эпизодов во втором матче с «Химками» вызвали вопросы у руководства краснодарского клуба
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«Локомотив-Кубань» остался недоволен судейством во второй игре четвертьфинальной серии с «Химкам» (72:77) и обратился в просмотровую комиссию Единой лиги ВТБ. По информации источника «Известий» в международном турнире, руководители краснодарского клуба считают, что ряд ошибок, допущенных судьями на протяжении всей встречи, напрямую повлияли на результат в тяжелой и равной игре. 

— К рассмотрению просмотровой комиссии поданы более 15 эпизодов с неоднозначными судейскими решениями, — отметил источник. 

Стоит отметить, что встречу обслуживала интернациональная бригада судей — Олег Латышев (Латвия), Игорь Драгоевич (Черногория), Семен Овинов (Россия). 

В «Локомотиве» отказались официально комментировать эту информацию. 

Согласно регламенту «Локомотив» должен предоставить видеозапись нарезок моментов матча, явившихся основанием для подачи заявления, с их описанием в письменном виде. Также краснодарский клуб обязан внести 30 тыс рублей. Итоговое решение просмотровой комиссии направляется в Директорат лиги не позднее 72 часов с момента получения материалов для рассмотрения.

Просмотровая комиссия является независимым рабочим органом, который рассматривает вопросы, относящиеся к качеству и объективности судейства игр Чемпионата. Количественный и персональный состав, а также Председатель комиссии утверждаются Генеральным директором Илоной Корстин. 

Добавим, что третья игра серии состоится 28 мая в «Химках». В случае победы подмосковный клуб обеспечит себе участие в «Финале четырех».

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