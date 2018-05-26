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«Химки» и «Локо» несут потери

В решающей очной серии сезона-2017/18 клубы не смогут рассчитывать на своих лидеров
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Фото: VTB League
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27-летний центровой «Химок» Томас Робинсон пропустит четвертьфинальную серию Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью». По информации источника «Известий» из окружения игрока, баскетболист повредил голеностоп на одной из тренировок. Процесс восстановления займет около двух недель, поэтому существует вероятность, что Томас Робинсон успеет восстановиться к «Финалу четырех» Единой лиги, который пройдет в Москве с 8 по 10 июня (при условии, что подмосковный клуб пройдет в эту стадию турнира).  

Первый матч серии, как и американец, пропустил другой системообразующий игрок подмосковного клуба — Стефан Маркович. Сербский разыгрывающий испытывает проблемы со спиной, но не исключено, что он всё же сможет принять участие в третьей игре с «Локомотивом». 

Информацию о травмах игроков «Известиям» подтвердил и генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов. 

– Робинсон и Маркович проходят курсы реабилитации, — рассказал он «Известиям». — Сложно давать какие-то прогнозы относительно их возвращения на площадку. Игрок может выздороветь, но не набрать физические кондиции, чтобы попасть в заявку. Этим вопросом занимается медицинский персонал, который находится в тесном контакте с тренерским штабом. 

В прошлом ноябре Томас Робинсон получил перелом руки в игре Евролиги с «Фенербахче». Тогда процесс восстановления занял у пятого номера драфта NBA-2012 около 3,5 месяца.

Стоит отметить, что в первом матче «Химки» не заметили потери Робинсона и Марковича, уверенно разгромив «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 79:66. 

— Мне понравилось, как уверенно мы начали матч, неплохо играли в защите, — продолжил Павел Астахов. — Если бы не несколько потерь, исход встречи решился бы гораздо раньше. У меня нет претензий по самоотдаче, все ребята старались. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и в домашних матчах. 

«Локо» также понес весомые потери. В играх с «Химками» не сможет выйти на площадку австралийский форвард Райан Брокхофф. В начале марта он травмировал большой палец правой руки в матче с УНИКСом и был отзаявлен из паспорта команды. Когда снайпер поправился, оказалось, что период дозаявок Единой лиги уже завершился (6 марта), а следовательно - команда не может регистрировать новых игроков. Из-за этой ситуации сезон для бронзового призера Евролиги-2015/16 закончился досрочно.

Стоит отметить, что до травмы Райан Брокхофф показывал очень высокую результативность. Баскетболист даже вошел в символическую пятерку Еврокубка, набирая 12,3 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч, а также выиграл конкурс трехочковых на Матче всех звезд.

Вне заявки на первую игру остался и защитник «Локо» Крис Бэбб. Это связано с лимитом на легионеров: на каждый матч российская команда может заявлять не более шести иностранных игроков. Не исключено, что Бэбб сыграет во втором матче серии и заменит своего соотечествениика Тревора Лейси, получившего повреждение в столкновении с форвардом подмосковного клуба Андреем Зубковым. 

Вторая и третья игры серии состоятся 26 мая и 28 мая в Подмосковье. 

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