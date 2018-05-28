Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Венского медицинского университета разрабатывают генно-инженерную вакцину против аллергии на кошек.

«Для вакцины мы использовали протеины. Не взятые от кошек, а искусственно созданные. Мы снизили их аллергическую активность, чтобы пациенты могли легче переносить терапию», — рассказал «Известиям» директор института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета Рудольф Валента.

Всего науке известно восемь «кошачьих» аллергенов. Предполагается, что разработка, которая получила название Cats Project, будет эффективна в отношении каждого из них.

«Все восемь рекомбинантных аллергенов уже созданы. Теперь мы будем изучать действие различных их комбинаций в вакцине», — отметил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ Александр Караулов.

По самым оптимистичным прогнозам, от создания препарата до его выхода на рынок пройдет не менее пяти лет.

Подробнее — в материале «Известий»:

Ученые создают вакцину от аллергии на кошек