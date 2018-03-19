Российские ученые испытывают вакцину от наркомании

Директор Национального научного центра (ННЦ) наркологии Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что российские ученые проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от опиатов.

При ее использовании в организме образуются антитела, блокирующие действие определенного наркотика. Для вакцины будут использованы антитела, полученные из лошадиной крови.

В будущем предполагается создавать подобные средства для защиты и от других психоактивных веществ. В случае успешного прохождения испытаний вакцину предлагают вводить подросткам для профилактики.

Испытания на животных показали, что иммунитет сохраняется в течение года.

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В России разрабатывают вакцину от наркомании