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В Минздраве рассказали о введении тестирования на наркотики на работе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал «Известиям» о введении тестирования на наркотики и алкоголь на рабочих местах.

«Уже есть опыт на Новолипецком металлургическом заводе, еще на некоторых предприятиях, но пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы», — сказал Брюн.

Брюн отметил, что идея заключается в том, чтобы в коллективные договоры на предприятиях были включены пункты по профилактике курения и алкоголизма. В частности, сотрудника предлагается не увольнять, если он лечится от зависимости.

«Хроническое злоупотребление алкоголем приводит к смерти в работоспособном молодом возрасте. Плюс снижение общей производительности труда, брак, прогулы. Всё это достаточно большая нагрузка на нашу экономику», — заметил нарколог.

Специалист также указал на то, что «страна теряет до 5% ВВП из-за алкоголя и наркотиков». При этом он подчеркнул, что с повышением уровня жизни снижения наркомании не добиться: «наркомания и алкоголизм исчезают, когда есть хорошая национальная идея».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Вытрезвители — будут»

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