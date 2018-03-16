Выращивание опиумного мака планируют легализовать в России

В России планируется отменить запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Законопроект, разрешающий культивирование наркосодержащих растений для производства лекарств, прошел согласование всех заинтересованных ведомств и направлен в правительство.

Речь идет об опиумном маке, из которого изготавливаются обезболивающие препараты. Его культивирование было запрещено в 1987 году. Снятие запрета позволит запустить в стране полный цикл производства обезболивающих. Сегодня сырье для препаратов закупают за рубежом.

Поправки планируется внести в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они необходимы для обеспечения лекарственной безопасности России, это часть политики импортозамещения, пояснили «Известиям» в Минпромторге.

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Опиум для народа