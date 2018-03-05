Почти 3 кг героина изъято в Подмосковье у выходцев из стран Средней Азии

Сотрудники полиции задержали четырех человек в подмосковном городе Ступино по подозрению в сбыте героина, у них было изъято почти 3 кг запрещенных веществ. Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо уроженцев Средней Азии в возрасте от 28 до 38 лет, подозреваемых в сбыте наркотических средств», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При досмотре и обысках по месту жительства у подозреваемых было изъято около 2,5 кг героина, еще 25 свертков с аналогичным содержимым найдено в автомобиле одного из фигурантов, сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова. По ее словам, общая масса изъятых запрещенных веществ составляет 2,8 кг.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурантам дела назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее портал iz.ru писал, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность лаборатории по изготовлению огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в Калуге.