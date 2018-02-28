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ФСБ изъяла у группы подпольных оружейников атрибутику «Артподготовки»

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Фото: Global Look Press
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Сотрудники ФСБ России прекратили деятельность лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств и мастерской по модернизации огнестрельного оружия и производству боеприпасов, которая располагалась в Калуге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, задержаны организатор криминального бизнеса и трое его сообщников.

Сообщается, что силовики изъяли 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка, свыше 100 основных частей и комплектующих к нему, девять СВУ, 3,5 кг взрывчатого вещества, более 200 патронов различного калибра, а также приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Кроме того, отметили в ЦОС ФСБ, изъяты «литература и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации «Артподготовка»

3 ноября сотрудниками ФСБ задержаны участники движения «Артподготовка», планировавшие поджоги административных зданий и нападения на стражей правопорядка в Москве. В квартирах активистов были обнаружены и изъяты самодельные взрывные устройства, а также компоненты для их изготовления. 

Лидера движения Вячеслава Мальцева обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В июле в отношении националиста было возбуждено уголовное дело, однако он скрылся за рубежом, опасаясь судебного преследования, и оттуда продолжает вести пропаганду насильственных действий. 

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