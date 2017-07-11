Московское управление ФСБ возбудило уголовное дело против оппозиционера Вячеслава Мальцева по факту создания им экстремистского сообщества «Артподготовка», пишет ТАСС со ссылкой на представителя организации «Партия националистов» Дениса Романова.

«Следователи московского ФСБ против Мальцева возбудили дело по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ») за создание экстремистского сообщества «Артподготовка», — сообщил Романов.

Это стало известно в ходе обыска, проведенного в доме Мальцева.

Вячеслав Мальцев бежал из России в связи с уголовным преследованием. В июне Замоскворецкий суд в Москве признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции») за участие в несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня.