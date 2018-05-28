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Пентагон заявил о продолжении операции в Южно-Китайском море

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Фото: Global Look Press/Zha Chunming
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Корабли военно-морских сил США продолжат свои демонстрирующие свободу навигации и полетов операции в установленном порядке. Об этом сообщает официальный представитель министерства обороны США подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан.

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По его словам, операции проводились в установленном порядке и обязательно продолжатся. Все данные о них будут распространены в рамках ежегодного доклада по операциям, но не раньше, пишет ТАСС.

Кроме того, Логан заявил, что американские корабли проводят операции в Тихоокеанском регионе на регулярной основе в соответствии с международным правом и демонстрируют саму возможность передвигаться по морю и совершать полеты везде.

Заявление Логан сделал на фоне сообщений минобороны КНР, которое назвало серьезным нарушением суверенитета проход двух кораблей ВМС США в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 27 мая.

Китай заявил протест США в связи с самовольным заходом американских военных кораблей в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. 

На протяжении десятилетий Китай ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова).

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