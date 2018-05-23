Пекин счел неконструктивным отзыв США приглашения к военным учениям

Власти КНР назвали неконструктивным шагом отзыв Пентагоном приглашения для китайских военных принять участие в учениях в Тихом океане. Об этом заявил глава МИДа страны Ван И.

«Мы считаем, что это очень неконструктивный шаг. Это решение также не помогает установлению взаимопонимания между Китаем и США», — заявил китайский министр по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео, передает ТАСС.

Ван И выразил надежду на то, что американская сторона изменит «такой отрицательный подход». По словам главы МИД КНР, подобные обмены по военной линии укрепляют взаимное доверие и помогают в вопросах поддержания мира и стабильности.

Ранее американское военное ведомство заявило об отзыве приглашения для китайских военных к участию в международных учениях RIMPAC в Тихом океане из-за милитаризации спорных островов Спратли. По мнению американского правительства, китайские власти строят искусственные острова с военными объектами, расширяя свои территориальные воды.