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Помпео рассказал об акустической атаке на американского дипломата в Китае

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Фото: TASS/Zuma/Penny Original
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Симптомы у пожаловавшегося на «аномальные» звуковые ощущения американского дипломата схожи с тем, что испытывали сотрудники дипучреждения на Кубе. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

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Он подчеркнул, что инцидент произошел в Гуанчжоу. В настоящий момент выясняются обстоятельства обвинения. Пекин заверил американскую сторону, что приложит усилия для защиты американских дипломатов.

Помпео добавил, что в ближайшее время в Китай вылетят американские врачи. Он получит отчет об инциденте на следующей неделе, сообщает «РИА Новости».

Ранее один из сотрудников американского посольства в Китае пожаловался на «аномальные» слуховые ощущения и давление. В этой связи американские власти предупредили дипломатов о существовании угрозы для здоровья.

Аналогичный инцидент произошел в сентябре 2017 года на Кубе. Тогда порядка 20 американских дипломатов пожаловались на тошноту, потерю слуха и головокружения. Впоследствии власти США заявили, что посольство подверглось так называемым акустическим атакам.

Кубинские эксперты провели расследования и не нашли доказательств выдвинутых Вашингтоном обвинений. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

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