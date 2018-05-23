В Китае американский дипломат пожаловался на «аномальные» слуховые ощущения

Американский дипломат, работающий в Китае, пожаловался на «аномальные» слуховые ощущения. В этой связи правительство США проводит расследование.

В посольстве отметили, что один из их сотрудников пожаловался на «едва ощутимые и неясные, но аномальные звуковые ощущения и давление». Других подробностей инцидента не приводится.

В свою очередь, правительство США предупредило дипработников, находящихся в Китае, о возможной угрозе здоровью. Американские власти рекомендовали дипломатам в случае появления необычных сенсорных ощущений не пытаться определить их источник, а как можно быстрее удалиться от него, сообщает «РИА Новости».

В сентябре 2017 года США объявили о том, что порядка 20 сотрудников диппредставительства на Кубе пострадали от так называемых акустических атак. Пострадавшие жаловались на тошноту, потерю слуха и головокружения.

Кубинские эксперты провели расследование и не обнаружили доказательств выдвинутых США обвинений. Они пришли к выводу, что, скорее всего, «атаки» могли быть стрекотом сверчков или цикад.